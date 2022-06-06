Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что без России фигурного катания не будет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова одной фразой оценила будущее фигурного катания без России. Ее слова приводит ТАСС.

«Без России фигурного катания не будет», — заявила она. Тарасова удивилась тому, что в руководстве Международного союза конькобежцев (ISU) нет представителей России, которые знают, как развивать фигурное катание. Она подчеркнула, что именно российские специалисты двигали этот вид спорта вперед.

Ранее стало известно, что делегатов из России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU и до выборов на руководящие посты в организации. Решение было принято путем тайного голосования. За отстранение делегатов от конгресса выступили 48 человек, против — 55 человек, еще 13 воздержались. Вопрос о недопуске представителей двух стран был вынесен на обсуждение представителем Украины.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.