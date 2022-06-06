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Тарпищев рассказал об отношении к российским теннисистам на турнирах

Тарпищев заявил, что российские теннисисты пользуются уважением и могут выступать везде

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал об отношении к отечественным теннисистам на международных турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарпищев заявил, что российские спортсмены везде пользуются уважением. «В теннисе мы добились, что наши игроки могут играть везде. Главное сейчас вопрос безопасности. Сейчас может быть все, что угодно», — поделился он.

20 апреля стало известно об отстранении российских теннисистов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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