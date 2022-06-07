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Жулин оценил поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Жулин заявил, что поднятие возрастного ценза в фигурном катании не помешает России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Тренер Александр Жулин отказался считать проблемой для России поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Об этом сообщает Sport24.

«Приняли и приняли. Какая разница? Где нам выступать-то? Самый главный вопрос сейчас — когда мы, наконец, сможем выступать? Остальное неважно», — заявил Жулин. По словам тренера, в России есть талантливые спортсмены любого возраста, поэтому новое правило не помешает стране. Специалист также высоко оценил шансы российских фигуристок-одиночниц на продолжение доминирования на международной арене.

О поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании стало известно ранее 7 июня. Решение было принято на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

1 марта ISU запретил россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Алексей Гусев
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