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Спорт

Александр Емельяненко поиздевался над Дациком

Александр Емельяненко поиздевался над Вячеславом Дациком из-за его тренировок в деревне
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издевательский пост, посвященный Вячеславу Дацику.

Спортсмен выложил новость, в которой говорится о проведении Дациком подготовки к боям в деревне. «Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», — написал в ответ Емельяненко.

2 июня боксер Дмитрий Кудряшов назвал возможное препятствие для организации боя Дацика с Емельяненко. По словам спортсмена, последний не сможет пройти медкомиссию.

Встреча Дацика с Емельяненко по правилам бокса должна состояться в сентябре в Москве. 16 мая прогноз на поединок сделал боец ММА Александр Шлеменко. «Боюсь за Александра. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, чтобы он ушел с боя своими ногами», — сказал спортсмен.

Алексей Гусев
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