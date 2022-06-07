На Кавказе отменили еще один концерт Киркорова

В Майкопе отменили концерт певца Филиппа Киркорова

На Кавказе отменили еще один концерт певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отменено выступление артиста в Майкопе, запланированное на 18 июня. «Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно», — сказали в концертном зале «Нальмэс».

Ранее мусульмане потребовали от властей запретить концерты 55-летнего эстрадного певца на всем Кавказе. Причиной требований мусульманского общества стало выступление поп-артиста на своем юбилее в Кремлевском дворце. Тогда Киркоров во время исполнения трека «Мария Магдалена» ходил по декоративному кресту, установленному на сцене.

1 июня стало известно, что концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих. Гендиректор Северо-Кавказской филармонии Светлана Бережная также сообщила, что концерта исполнителя, планировавшегося на 19 июня, не будет из-за «рекомендаций Минкультуры РФ», обращения администрации и жителей города, а также «из-за мнения РПЦ». 7 июня появилась информация о том, что шоу в Ставрополе тоже отменено.