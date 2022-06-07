Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе отменили

Концерт Филиппа Киркорова в рамках юбилейного тура в Ставрополе отменили

Концерт 55-летнего российского эстрадного певца Филиппа Киркорова в рамках юбилейного тура в Ставрополе отменили. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководство ставропольского дворца культуры и спорта, в котором 20 июня должно было пройти выступление артиста, сообщило о том, что шоу отменено по независящем от учреждения причинам. Организаторы отметили, что билеты можно будет сдать в городских кассах, средства от покупки онлайн-билетов вернутся автоматически.

Это не первый раз, когда запланированное выступление поп-исполнителя переносится. Ранее концерт Киркорова в Пятигорске отменили из-за жалоб верующих. Гендиректор Северо-Кавказской филармонии Светлана Бережная также сообщила, что концерта исполнителя, планировавшегося на 19 июня, не будет из-за «рекомендаций Минкультуры РФ», обращения администрации и жителей города, а также «из-за мнения РПЦ».

Тогда отмена концерта была связана с выступлением Киркорова на собственном юбилее в Кремлевском дворце. Артист во время исполнения трека «Мария Магдалена» забрался на декоративный крест. Многие зрители расценили это действие как оскорбление чувств верующих.

После этого мусульмане потребовали запрета концертов Киркорова на Кавказе, а сам артист сообщил о том, что внесет изменения в номер с крестом, возмутивший верующих.