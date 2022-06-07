Раскрыт способ обмана владельцев PlayStation

Эксперты Group-IB обнаружили фишинговые сайты для обмана пользователей PlayStation

Раскрыты новые мошеннические схемы по обману геймеров из России. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, который оказался в распоряжении редакции «Лента.ру».

Специалисты обратили внимание на мошеннические ресурсы, с помощью которых злоумышленники атаковали геймеров из России. Фишинговые сайты были обнаружены в конце мая — их появление напрямую связано с приостановлением работы официального магазина PlayStation Store. Злоумышленники предлагают пользователям приобрести карты для пополнения баланса и приобретения игр.

По словам специалистов, мошенники создают искусственный дефицит: на страницах созданных ими ресурсов сообщается, что карт номиналом 500 рублей, 1000 рублей, 1500 рублей и 2000 рублей якобы уже нет в наличии. При попытке приобрести ваучеры на сумму от 2500 до 6000 рублей жертва попадает на фиктивные шлюзы оплаты. После ввода данных банковских карты злоумышленники получают доступ к счетам геймеров и возможность вывести деньги. Уточняется, что с помощью данного способа действуют «траферы» — мошенники, которые привлекают аудиторию с помощью фиктивной рекламы.

В компании рассказали, что только в 2022 году было выявлено 246 подобных ресурсов. Часто при их оформлении использовали названия всемирно известных брендов или мобильных игр. Например, неизвестные предлагали купить со скидкой или получить бесплатно внутриигровую валюту в популярной игре Brawl Stars.

«Траферы зарабатывают на том, что привлекают пользователей на фейковые сайты: суммарное количество посетителей подобных сайтов составляет более 2,2 млн человек в месяц», — рассказал ведущий аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров. Специалисты компании рекомендовали геймерам пользоваться только официальными ресурсами и не оплачивать покупки на неизвестных сайтах.

В конце 2021 года стало известно, что мошенники начали присылать россиянам письма с предложением оформить заказ на новую приставку Sony. При попытке оплатить покупку PlayStation 5 жертва может потерять деньги.