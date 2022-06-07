Фергюсон раскрыл свое отношение к Махачеву

Боец UFC Тони Фергюсон заявил об уважении к Исламу Махачеву

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон раскрыл свое отношение к россиянину Исламу Махачеву. Об этом он рассказал в эфире The MMA Hour.

38-летний американец заявил, что Махачев отличается от других представителей зала American Kickboxing Academy. Фергюсон напомнил, что Хабиба Нурмагомедова и Даниэля Кормье неоднократно обвиняли в махинациях при взвешивании. «Ислам не такой. Поэтому я его и уважаю», — подчеркнул Фергюсон.

20 мая Фергюсон назвал Нурмагомедова величайшим уклонистом. Таким образом он напомнил россиянину о неоднократных срывах их поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). До этого Нурмагомедов положительно оценил идею участия в реалити-шоу The Ultimate Fighter вместе с Фергюсоном.

Махачев долгое время тренировался под началом отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Как и бывший чемпион UFC, он готовился к поединкам в США в команде American Kickboxing Academy. На счету Махачева 22 победы при единственном поражении.