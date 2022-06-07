Стала известна позиция Запада по Крыму

ТАС: Италия, Франция и Германия не поддерживают требование Зеленского о передаче Крыма

Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. О такой позиции западных стран в своей статье для журнала The American Conservative рассказал американский политик и публицист Патрик Бьюкенен.

По словам обозревателя, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.

Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года Патрик Бьюкенен американский политик и публицист

В то же время, отмечает Бьюкенен, в этом вопросе украинского лидера поддерживают некоторые страны Восточной Европы.

Позиция Зеленского

В середине мая Зеленский заявил, что Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени — человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.

Территориальные уступки

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Киев пойти на территориальные уступки. Дипломат убежден, что переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца — в противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко». В идеале, по его мнению, Москва и Киев должны вернуться к прежнему положению дел.

Однако Зеленский раскритиковал предложение Киссинджера и отметил, что Украине нужно добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими.

Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир Владимир Зеленский президент Украины

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять больше территорий, чем Крым и Донбасс в случае отказа от мирных переговоров. По мнению сенатора, украинский лидер не понимает перспективы Киева.

Его боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает: откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР Алексей Пушков член Совета Федерации

Смена позиции

«Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника при этом сообщают, что Киев готов пойти на уступки Москвы в ходе следующих переговоров.

По словам собеседника агентства, подавляющее большинство жителей Донбасса поддерживают Россию, и вопрос статуса этого региона, так же как и Крыма, остается для Москвы закрытым. При этом уточняется, что в новом соглашении не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

Предполагается, что ход процесса будет зависеть от того, чем закончится эскалационный цикл по линии соприкосновения на территории ДНР и ЛНР.

Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение «Известия»

«Ничего об Украине без Украины»

Американские телеканал CNN на прошлой неделе заявил, что представители стран Запада — США, Великобритании и государств Евросоюза (ЕС) — в последние недели регулярно встречаются для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях не участвует.

Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины» CNN

CNN утверждает, что американские и западные чиновники все больше опасаются, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».