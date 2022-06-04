Запад уличили в обсуждении будущего Украины без участия Киева

CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без участия Киева

Представители стран Запада — США, Великобритании и государств Евросоюза (ЕС) — в последние недели регулярно встречаются для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях не участвует. Об этом стало известно CNN от информированных источников.

По данным телекомпании, союзники, в частности, рассматривают предложенный Италией в мае план, предполагающий нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск переговоров Киева и Москвы о будущем Крыма и Донбасса.

Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины» CNN

CNN утверждает, что американские и западные чиновники все больше опасаются, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».

При этом они утверждают, что Вашингтон не давил на Киев, настаивая на определенном плане и не подталкивал украинские власти к переговорам с Москвой.

Итальянский план

В мае Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. План был разработан МИД Италии и передан в ООН министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо.

На первом этапе предлагается добиться прекращения огня. Предполагается, что это откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. За осуществлением этапа, по версии итальянских властей, будут наблюдать такие страны, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль.

Далее предполагается демилитаризация фронта и проведение переговоров по международному нейтральному статусу Украины. В этот же период планируется включить украинское государство в состав Европейского союза.

На третьем этапе планируется обсудить «территориальные вопросы» конфликта. Предполагается, что в состав Украины на условиях полной автономности вернутся Крым и республики Донбасса. Этим территориям будут даны гарантии прав на языковую и культурную принадлежность, установления полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности.

Четвертый этап включает в себя заключение соглашения о мире и безопасности в Европе. России предлагается отвести войска с занятых территорий, с чем будет связана постепенная отмена санкций.

«Ничего об Украине без Украины»

3 июня президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможных условиях российско-украинского мира, в очередной раз заявил, что решение об этом должно быть выработано на переговорах между Киевом и Москвой. Он подчеркнул, что Украина должна самостоятельно решить вопрос о территориальных уступках России, США не станут навязывать ей это решение.

С самого начала я говорил, и не все со мной соглашались: ничего об Украине без Украины. Это их территория. Я не собираюсь указывать им, что они должны делать, а что нет Джо Байден президент США

За день до этого аналогичное мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что НАТО отказывается диктовать Украине условия для переговоров с Россией и не будет указывать Киеву, на что страна должна соглашаться.

Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Он указал, что доверяет властям Украины, которые должны сами принимать сложные решения. Столтенберг добавил, что конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров, однако их итоги зависят от происходящего «на земле».

Переговоры России и Украины

Последний этап переговоров российской и украинской делегаций состоялся 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии. С тех пор, по словам российских дипломатов, переговоры зашли в тупик.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.

Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры Дмитрий Песков официальный представитель президента России

Песков предположил, что Киев делает это «под нажимом кураторов». Именно поэтому он предпочитает не диалог с Москвой, а другой вариант.

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