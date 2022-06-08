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Спорт

Глава МОК оценил отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Глава МОК Томас Бах раскритиковал британские власти за отстранение россиян от Уимблдона

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в эфире YouTube-канала ASOIF оценил отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022.

Глава МОК раскритиковал решение властей Великобритании. «В Париже россияне могли играть как нейтральные спортсмены, а в Лондоне местное правительство говорит "ни в коем случае". Это противоречит всем принципам, за которые мы выступаем», — заявил он. Бах также отметил, что спортивные федерации должны самостоятельно принимать решения, иначе они рискуют стать политическим инструментом.

20 апреля стало известно об отстранении российских спортсменов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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