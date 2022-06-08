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Спорт

Нанесший букву Z на форму российский гимнаст подал апелляцию на дисквалификацию

ФСГР подала апелляцию на дисквалификацию нанесшего на форму букву Z гимнаста Куляка
Иван Куляк

Иван Куляк. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка. Об этом РИА Новости рассказал президент ФСГР Василий Титов.

«Мы подали апелляцию по отстранению Куляка еще вчера. Очередная инстанция — апелляционный трибунал [Фонда гимнастической этики (GEF)]», — заявил Титов. Он отметил, что там будут рассмотрены все документы и проведены слушания, после чего будет вынесено решение.

18 мая Куляк был дисквалифицирован на один год за то, что 6 марта перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре, где завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях, нанес на форму букву Z. В ходе дела отмечалось, что гимнаст нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент.

Куляк является чемпионом России по спортивной гимнастике среди юниоров. На его счету также серебро Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля.

Дарья Коршунова
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