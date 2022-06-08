Владельцу шахты «Листвяжная» продлили арест

Суд продлил арест владельцу шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 горняк, до 14 сентября

Владельцу шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 человек, продлили арест — Михаил Федяев по решению Заводского районного суда Кемерово пробудет под стражей как минимум до середины сентября. Об этом в среду, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федяева продлена до 14 сентября.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков. По версии следствия, руководство шахты закупало средства безопасности «задним числом», уже после трагической гибели горняков. Таким образом ответственные лица пытались создать подложные доказательства своей невиновности.

Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности. Технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов был в курсе опасного уровня концентрации метана в «Листвяжной», но проигнорировал этот факт. Якутов, как и гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, сейчас также под арестом.

Федяев обвиняется по двум статьям: «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ.