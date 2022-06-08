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Президент Ирана захотел помочь в решении украинского конфликта

Президент Ирана Раиси сообщил Путину о готовности помочь в решении украинского конфликта

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов применить свои возможности для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом он рассказал в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Глава Исламской Республики также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

26 мая глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил, что Тегеран хотел бы организовать переговоры между представителями России и Украины. До этого дипломат сделал заявление по Украине. По его словам, Тегеран выступает против конфликта, как ранее осуждал происходившее в Йемене, Афганистане, Сирии, Ираке «или в любой другой части планеты». «Выход из кризиса должен быть политическим и переговоры между Россией и Украиной должны привести к прекращению военных действий», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал несерьезным подходом требование президента Украины Владимира Зеленского отвести российские войска за линию 24 февраля для начала переговоров с Москвой. «Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. (...) Такие метания мы наблюдаем ежедневно по несколько раз», — заметил дипломат.

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Марина Совина
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