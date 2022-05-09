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Иран сделал заявление из-за спецоперации на Украине

Глава МИД Ирана Абдоллахиян призвал к решению конфликта на Украине путем переговоров
Амир Абдоллахиян

Амир Абдоллахиян. Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Украинский кризис должен быть решен путем политических переговоров, заявил министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян во время встречи с главой МИД Польши Збигневом Рау в Тегеране, пишет ТАСС

Иранский дипломат сделал заявление по Украине и призвал к прекращению военных действий. По его словам, Тегеран выступает против конфликта, как ранее осуждал происходившее в Йемене, Афганистане, Сирии, Ираке «или в любой другой части планеты». «Выход из кризиса должен быть политическим и переговоры между Россией и Украиной должны привести к прекращению военных действий», — отметил он.

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Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси назвал жителей Украины «жертвами подлой американской политики». По его словам, они пострадали от «вероломной политики» Вашингтона.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация государства.

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Марина Совина
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