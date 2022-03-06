Президент Ирана назвал украинцев жертвами вероломной политики США
Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал жителей Украины жертвами подлой американской политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.
«Жители Украины стали жертвами вероломной политики США», — заявил иранский лидер.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что одного из депутатов Верховной Рады заподозрили в государственной измене и вскоре объявят в международный розыск. «На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина», — сообщила она.
24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.