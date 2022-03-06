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Президент Ирана назвал украинцев жертвами вероломной политики США

Президент Ирана Раиси заявил, что украинцы стали жертвами вероломной политики США

Фото: Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал жителей Украины жертвами подлой американской политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

«Жители Украины стали жертвами вероломной политики США», — заявил иранский лидер.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что одного из депутатов Верховной Рады заподозрили в государственной измене и вскоре объявят в международный розыск. «На основе собранных доказательств считаю, что вы своими действиями и высказываниями причинили колоссальный вред государству Украина», — сообщила она.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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