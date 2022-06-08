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Лавров оценил условие Зеленского отвести войска для переговоров

Лавров назвал несерьезным требование Зеленского отвести войска России за линию 24 февраля

Фото: Umit Bektas / Reuters

Требование президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести российские войска за линию 24 февраля — это несерьезный подход. Таким образом условия оценил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Кроме того, по словам министра, названный подход полностью противоречит тем инициативам, которые в марте выдвигала киевская делегация в ходе двусторонней встречи в Стамбуле.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. (...) Такие метания мы наблюдаем ежедневно по несколько раз», — заметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и подчеркнул, что изначально необходимо, чтобы работу возобновили переговорные команды.

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Ранее глава МИД Турции выразил мнение, что заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между Россией и Украиной. По словам министра, обе стороны стремятся возобновить встречи по мирному урегулированию.

Переговоры Чавушоглу и Лаврова состоялись в среду, 8 июня, в турецкой столице. Представители иностранных ведомств обсудили кризис с поставками украинского зерна и возможность его вывоза, «региональные вопросы», события в Сирии, Афганистане и Ливии, а также подготовку очередной встречи на высшем уровне.

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Варвара Кошечкина
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