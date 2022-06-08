Турция понадеялась на возобновление переговоров России и Украины

Глава МИД Турции выразил надежду на возвращение к переговорам между Россией и Украиной

Заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между Россией и Украиной. Такое мнение выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает агентство «Анадолу» в Telegram.

По словам турецкого министра, и российская, и украинская сторона стремятся возобновить переговоры по мирному урегулированию. Чавушоглу добавил, что Анкара считает реалистичной идею «зернового коридора» в Черном море.

«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», — уточнил он.

Переговоры Чавушоглу и Лаврова состоялись в турецкой столице. Представители иностранных ведомств обсудили кризис с поставками украинского зерна и возможность его вывоза, а также «региональные вопросы», события в Сирии, Афганистане и Ливии, подготовку очередной встречи на высшем уровне. Глава МИД Турции назвал встречу продуктивной.