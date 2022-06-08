Турция понадеялась на возобновление переговоров России и Украины
Заявления последних дней дают основание для надежды на возвращение к переговорному процессу между Россией и Украиной. Такое мнение выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает агентство «Анадолу» в Telegram.
По словам турецкого министра, и российская, и украинская сторона стремятся возобновить переговоры по мирному урегулированию. Чавушоглу добавил, что Анкара считает реалистичной идею «зернового коридора» в Черном море.
«Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией. Мы рассматриваем этот план как реалистичный. Нужно обсудить меры по безопасному проходу судов», — уточнил он.
Переговоры Чавушоглу и Лаврова состоялись в турецкой столице. Представители иностранных ведомств обсудили кризис с поставками украинского зерна и возможность его вывоза, а также «региональные вопросы», события в Сирии, Афганистане и Ливии, подготовку очередной встречи на высшем уровне. Глава МИД Турции назвал встречу продуктивной.