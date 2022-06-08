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Спорт

Российская лыжница рассказала об отношении к себе в Европе

Чемпионка ОИ Степанова рассказала, что не заметила изменений в отношении к себе в Европе

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала в Telegram-канале об отношении к себе в Европе.

«Никаких изменений в отношении к себе в Западной Европе я не заметила. Как (относительно редкие) фэны лыжных гонок после Олимпиады в феврале узнавали, подходили и просили о совместном фото — так и просят», — поделилась спортсменка. Степанова отметила, что встретилась со всеми, с кем хотела пообщаться и потренироваться.

По словам чемпионки Олимпиады-2022 в эстафете, единственным изменением стало то, что некоторые западные коллеги попросили не публиковать совместные фотографии и не упоминать их имена в социальных сетях. «На всякий случай, опасаются каких-то последствий, причем каких — сами не знают, кажется. Или не хотят говорить», — объяснила она.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об изменении отношений с иностранцами после отстранения российских спортсменов. «Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать», — поделилась она.

Дарья Коршунова
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