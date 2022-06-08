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Спорт

Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников

Трефилов осудил использование терапевтических исключений норвежскими лыжниками-астматиками

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников. Его слова передает «Чемпионат.com».

«В лыжных гонках — лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут», — заявил он. Специалист назвал норвежцев сопливыми астматиками и осудил их за призывы к отстранению россиян от международных стартов.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила за разглашение данных об использовании спортсменами терапевтических исключений. «Я не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне кажется, это было бы правильно», — поделилась она.

В марте 2021 года Вяльбе заявила, что считает получение норвежскими спортсменами-астматиками терапевтических исключений лазейкой для побед. Сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако, по мнению специалиста, терапевтические исключения становятся легальным допингом, который помогает им побеждать.

Дарья Коршунова
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