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Доминирование российских вратарей в НХЛ объяснили

The New York Times: настала очередь российских вратарей доминировать в НХЛ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В США прокомментировали доминирование российских вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова журналиста Дэвида Вальдштейна приводятся в газете The New York Times.

«Есть масса теорий о том, почему Россия стала таким большим месторождением вратарских жемчужин. Возможно, сейчас просто наступила ее очередь», — объяснил Вальдштейн. Также он отметил, что существует мнение о перенятии российскими специалистами опыта шведской школы подготовки голкиперов.

Всего в НХЛ выступает 11 российских вратарей, восемь из них играют в Восточной конференции. На данный момент борьбу за Кубок Стэнли продолжают три российских голкипера Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин и его партнер по команде Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Ранее Шестеркин вошел в тройку претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ. Также россиянин является номинантом на приз лучшему вратарю сезона.

Дарья Коршунова
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