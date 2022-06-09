Карпин отреагировал на слухи о скором возвращении в «Спартак»

Тренер сборной России Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин опроверг слухи о возвращении в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

Карпин назвал слухи о его возможном назначении на пост главного тренера красно-белых в случае ухода Паоло Ваноли дезинформацией. «Устал комментировать подобные вещи, появляющиеся в медиа с марта», — отметил специалист.

Ранее «Матч ТВ» назвал Карпина основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». 9 июня журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин также заявил, что «Спартак» и Ваноли готовят совместное заявление о прекращении сотрудничества.

Карпин вернулся в «Ростов» в марте. Он сохранил пост главного тренера сборной России, который занимает с июля 2021-го.

Карпин уже сотрудничал с красно-белыми. Россиянин работал генеральным директором клуба и дважды возглавлял команду. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал серебро чемпионата России.