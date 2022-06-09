Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собчак раскритиковала новый логотип «Макдоналдса»

Телеведущая Ксения Собчак назвала новый логотип российского «Макдоналдса» чудовищным
Ксения Собчак

Ксения Собчак . Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала новый логотип перезапущенной в России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», назвав его чудовищным. Соответствующий пост появился в четверг, 9 июня, в ее Telegram<-канале.

«Новый логотип "Макдоналдса" чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок — это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого "Мака" выглядит как что-то очень унылое», — высказалась Собчак.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022
Бургеры и бомбы. McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
Бургеры и бомбы.McDonald’s покорил коммунистические страны, пережил бомбежки НАТО и кризисы 90-х. Как он изменил Россию?
11 марта 2022

Новый логотип российского «Макдоналдса» показали 9 июня. На лого изображены символы популярного ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. В качестве фона был выбран зеленый цвет. Как уточнили в пресс-службе компании, зеленый цвет символизирует «качество продукции и обслуживания».

Также сообщалось, что название для перезапущенной сети ресторанов пока не выбрали. В настоящий момент в компании изучают восемь вариантов, включая «Свободная касса» и «Тот самый».

7 июня стали известны адреса первых 15 ресторанов, которые откроются в Москве и Подмосковье 12 июня после перезапуска сети. 12 точек нового «Макдоналдса» начнут работать в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Ордынке, Большой Дорогомиловской, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе. Кроме того, три ресторана начнут работать в Химках, Реутове и Одинцове.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Американская разведка признала катастрофическое положение ВСУ в Донбассе
Доказана роль коронавируса в усугублении психических заболеваний
Истребитель ВВС Китая упал на жилой дом
Россиянин жестоко избил сына-пятиклассника
Еще одна пляжная страна упростила правила въезда для вакцинированных россиян
Первым запредом правительства ЛНР назначили бывшего российского вице-губернатора
Футбольный клуб бессрочно отстранили за договорной матч с 41 автоголом
Кристен Стюарт спродюсирует шоу о ЛГБТ-медиумах
Вице-премьер России рассказал о последствиях «разворота» экономики
Стилист назвал главную проблему во внешнем виде российских женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.