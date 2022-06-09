Собчак раскритиковала новый логотип «Макдоналдса»

Телеведущая Ксения Собчак назвала новый логотип российского «Макдоналдса» чудовищным

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала новый логотип перезапущенной в России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», назвав его чудовищным. Соответствующий пост появился в четверг, 9 июня, в ее Telegram<-канале.

«Новый логотип "Макдоналдса" чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок — это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого "Мака" выглядит как что-то очень унылое», — высказалась Собчак.

Новый логотип российского «Макдоналдса» показали 9 июня. На лого изображены символы популярного ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. В качестве фона был выбран зеленый цвет. Как уточнили в пресс-службе компании, зеленый цвет символизирует «качество продукции и обслуживания».

Также сообщалось, что название для перезапущенной сети ресторанов пока не выбрали. В настоящий момент в компании изучают восемь вариантов, включая «Свободная касса» и «Тот самый».

7 июня стали известны адреса первых 15 ресторанов, которые откроются в Москве и Подмосковье 12 июня после перезапуска сети. 12 точек нового «Макдоналдса» начнут работать в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Ордынке, Большой Дорогомиловской, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе. Кроме того, три ресторана начнут работать в Химках, Реутове и Одинцове.