Объединение Су-57 в единую сеть назвали важным шагом для авиации

Военный историк Буранов назвал объединение Су-57 в единую сеть важным шагом для авиации

В России оценили применение звена истребителей пятого поколения Су-57 на Украине. Военный историк Никита Буранов назвал объединение самолетов в единую информационную сеть важным шагом для российской авиации, пишут «Известия».

В беседе с изданием Буранов отметил, что это нововведение важно для военной науки. По его словам, к информационной сети могут подключаться не только самолеты, но и беспилотники, которые могут сопровождать пилотируемые самолеты.

«Вообще в идеале была бы такая связка «самолет и беспилотник». В конце концов, беспилотник может подставиться под зенитную ракету, чем сберечь самолет и жизнь летчика. Это сеть, которая облегчает взаимодействие — грубо говоря, вы переходите в новую реальность и наблюдаете не только глазами и разговариваете по рации. Теперь у вас есть единое информационное пространство», — сообщил Буранов.

Историк отметил, что специальная военная операция (СВО) в Донбассе сможет помочь российской авиации в максимальном внедрении новой системы.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе СВО применили звено из четырех Су-57, связанных в единую информационную сеть.

В мае в публикации The Drive отметили, что истребитель Су-57 мог применить в ходе СВО ракеты «Изделие 810» или Р-77-1.