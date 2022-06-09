Кремль высказался о будущих назначениях чиновников на территориях Украины
Будущие назначения чиновников на территориях Украины будут зависеть от выбора людей, которые там живут. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 9 июня, приводит ТАСС.
Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в перспективе российские чиновники занять посты в некоторых районах Украины.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером экс-сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко. В Луганской народной республике (ЛНР) новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.
8 июня стало известно, что в Запорожской области проведут референдум по вхождению региона в состав России. Соответствующее решение уже принято местными властями, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее аналогичное решение приняли власти Херсонской области.