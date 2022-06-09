Кремль высказался о будущих назначениях чиновников на территориях Украины

Песков: назначения чиновников на территориях Украины будут зависеть от местных жителей

Будущие назначения чиновников на территориях Украины будут зависеть от выбора людей, которые там живут. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 9 июня, приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в перспективе российские чиновники занять посты в некоторых районах Украины.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером экс-сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко. В Луганской народной республике (ЛНР) новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

8 июня стало известно, что в Запорожской области проведут референдум по вхождению региона в состав России. Соответствующее решение уже принято местными властями, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее аналогичное решение приняли власти Херсонской области.