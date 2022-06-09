Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль высказался о будущих назначениях чиновников на территориях Украины

Песков: назначения чиновников на территориях Украины будут зависеть от местных жителей

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Будущие назначения чиновников на территориях Украины будут зависеть от выбора людей, которые там живут. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 9 июня, приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в перспективе российские чиновники занять посты в некоторых районах Украины.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил премьером экс-сотрудника Минпромторга России Виталия Хоценко. В Луганской народной республике (ЛНР) новым зампредседателя правительства республики стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

8 июня стало известно, что в Запорожской области проведут референдум по вхождению региона в состав России. Соответствующее решение уже принято местными властями, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее аналогичное решение приняли власти Херсонской области.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ
Россиянам дали совет по хранению валюты при введении банком комиссии
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
Выдачу российских паспортов попросили организовать в Энергодаре и Бердянске
Германия задержала поставки тяжелого вооружения на Украину
Жители Стаханова оказались под завалами из-за обстрела
Россиянина обвинили в дискредитации армии из-за желания служить альтернативно
Терапевт развенчала миф о взаимосвязи хруста суставами пальцев и артрита
Украинка пригрозила берлинскому кафе «Россия» погромами
Армения призвала российских миротворцев восстановить статус-кво в Карабахе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.