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Спорт

Тренер оценил шансы на возвращение российских лыжников на международные турниры

Бородавко заявил, что на 90 процентов уверен в недопуске российских лыжников на турниры

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил шансы на возвращение отечественных спортсменов на международные турниры. Его цитирует РИА Новости.

Он заявил, что на 90 процентов уверен в недопуске россиян к стартам сезона-2022/2023. «Вполне вероятно, что мы проведем весь сезон внутри России. У нас составлен достаточно хороший российский календарь, проведены переговоры с Белорусской федерацией лыжных гонок, какие-то этапы континентального кубка могут проходить в Белоруссии», — поделился специалист. Бородавко отметил, что календарь гонок по насыщенности будет примерно сопоставим с Кубком мира.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, от международных турниров. Он назвал решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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