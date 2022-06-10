Российский хоккеист спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров спровоцировал массовую драку в матче плей-офф НХЛ против «Рейнджерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличился форвард Михаил Сергачев, на его счету заброшенная шайба и результативная передача.

На последних секундах матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес бросок по воротам «Рейнджерс» и спровоцировал массовую драку. В потасовке участвовало большинство находящихся на льду хоккеистов. В результате арбитры наказали пятиминутными штрафами Стивена Стэмкоса из «Тампы» и Алекси Лафренье из «Рейнджерс», двухминутный штраф получил Эрик Чернак из «молний».

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу «Тампы». Шестой матч пройдет в ночь на 12 июня. Победитель серии сыграет с лучшей командой Западной конференции — «Колорадо Эвеланш».

6 мая игроки «Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку из-за атаки на российского вратаря Игоря Шестеркина. Канадский форвард «Питтсбурга» Джефф Картер врезался в голкипера и сбил его с ног. Это спровоцировало потасовку у ворот, за что нападающий получил четырехминутный штраф.