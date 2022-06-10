Избившего двух человек чемпиона России отказались заключать под стражу

Суд отказался заключать под стражу избившего двух человек чемпиона России Александра Хютте

Избивший двух человек четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте останется на свободе. Об этом Telegram-каналу «Mash на Мойке» сообщил адвокат одного из пострадавших Евгений Губанов.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу Хютте за неимением достаточных доказательств. В пользу легкоатлета сыграла явка с повинной и отсутствие судимости.

Об инциденте с участием бегуна стало известно 3 июня. В конце мая Хютте, на котором были надеты только трусы, напал в подъезде дома в Санкт-Петербурге на 49-летнюю женщину, а через час несколько раз ударил в лифте 54-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали: женщину забрали в больницу в удовлетворительном состоянии, а мужчину — в состоянии средней тяжести. В отношении легкоатлета было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

23 сентября прошлого года сообщалось о задержании Хютте. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли пакетик с наркотиком. Было возбуждено дело, однако спортсмен был освобожден от уголовной ответственности и выплатил штраф в 15 тысяч рублей.