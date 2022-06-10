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Слова Путина заставили президента Финляндии отменить встречу с королем Швеции

Финский президент Ниинисте резко отменил ужин с королем Швеции из-за слов Путина о Петре I
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Слова президента России Владимира Путина о российском императоре Петре I и Северной войне заставили президента Финляндии Саули Ниинисте спешно отменить ужин с королем Швеции Густавом XVI. Об этом пишет Daily Mail.

Во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что Петр I «ничего не отбирал у Швеции», а, наоборот, возвращал. Авторы заметки обратили внимание на то, что уже через несколько часов после выступления российского политика Ниинисте вместе с супругой вернулся в Хельсинки, хотя у него была запланирована встреча с шведским королем и его женой в честь 100-летия автономии Аландских островов.

Хотя гости на ужине, посвященном 100-летию автономии Аландских островов, были заранее предупреждены о том, что финскому президенту, возможно, придется внезапно уехать, изначально ожидалось, что он останется на гала-концерт в конце вечера.

Daily Mailо внезапном отъезде президента Финляндии

Путин о Северной войне

Во время встречи с молодыми предпринимателями Путин заявил, что во времена Северной войны Петр I ничего не отбирал у Швеции, а, наоборот, возвращал.

Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал

Владимир Путинпрезидент России

Также президент России напомнил, что часть европейских стран первое время не признавала Санкт-Петербург новой столицей России, поскольку считала территорию частью шведских владений. Путин отметил, что на долю современной России также выпала участь «возвращать и укреплять» ее суверенитет и территории.

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Мнение эксперта об отъезде президента Финляндии

В комментарии «Ленте.ру» политолог Константин Калачев заявил, что отъезд президента Финляндии вполне мог быть связан со словами Владимира Путина. По его словам, возвращение Финляндии в состав России (в этом статусе финская территория находилась до 1917 года) может восприниматься как восстановление исторической справедливости.

Итогом войн со Швецией стал Фридрихсгамский мирной договор, по которому Финляндия перешла от Швеции к России.
Я так понимаю, что президенту Финляндии здесь совершенно не смешно

Константин Калачевполитолог

«Завтра еще Аляску попросим вернуть. А им не смешно, они все воспринимают буквально. Я думаю, что очень многие напрягаются. Мы для них сумасшедшие, а не комики. Это не стендап, а мировая политика», — заявил эксперт.

Реакция России на решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

6 июня глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в интервью Financial Times признал, что Москва не оказывает давление на Хельсинки из-за желания страны вступить в НАТО. Руководитель финской разведки счел этот факт удивительным.

Хорошо, что ничего не происходит. Будем надеяться, что все так и останется

Антти Пелттариглава полиции безопасности Финляндии SUPO

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил опасность от вхождения в НАТО Финляндии и Украины, назвав решение Хельсинки «меньшей угрозой». По его словам, с Финляндией и Швецией, в отличие от Украины, у Москвы нет никаких территориальных вопросов.

Мировая история санкций
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Николай Чигасов
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