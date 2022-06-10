Названы возможные темы встречи президентов России и Туркменистана

Политолог Жарихин: ключевой темой встречи президентов России и Туркменистана был газ

Россия и Туркменистан являются двумя энергоизбыточными странами, поэтому заинтересованность в совместной работе есть у обеих сторон, несмотря на тот факт, что государства являются конкурентами. Так считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В беседе с «Лентой.ру» политолог назвал возможные темы, которые поднимались в ходе встречи двух президентов.

Темы встречи

10 июня прошла встреча лидера России Владимира Путина и его коллеги из Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Для главы Туркмении визит в Москву стал первым в должности президента. «Информации о переговорах практически нет. Туркмения — страна закрытая, поэтому переговоры с ней тоже закрытые», — сообщил Жарихин.

Общие интересы у наших стран есть. Мы энергоизбыточные страны, поэтому заинтересованы в совместной работе и совместной позиции на рынке Владимир Жарихин политолог

«Ко всему прочему, весь тот газ, который поступает в Европу из Туркменистана, идет через Россию. Поэтому Россия очень важная для Туркменистана транзитная страна. Я думаю, переговоры были в основном по этой теме», — сказал политолог.

Владимир Жарихин подчеркнул, что на встрече были затронуты вопросы гуманитарного сотрудничества.

«Лидеры договорились открыть российско-туркменский университет в Туркмении. Правда, как будет согласовываться учебный план и содержание занятий, учитывая, мягко говоря, несколько разные отношения ко многим проблемам, я не знаю. Но такое позитивное решение поездки есть», — заявил он.

Политолог убежден, что товарные отношения России с Туркменистаном будут увеличиваться.

Они увеличиваются за счет замены тех экономических отношений, которые уменьшаются с недружественными странами Владимир Жарихин политолог

По итогам встречи Сердар Бердымухамедов пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Туркменистан. Путин принял предложение.

Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов вступил в должность главы государства 19 марта. 12 марта в Туркмении состоялись досрочные президентские выборы. Новым главой государства был избран сын бывшего президента и заместитель премьер-министра республики Сердар Бердымухамедов. Он набрал 72,97 процента голосов.

Сердар Бердымухамедов родился 22 сентября 1981 года. По специальности Бердымухамедов-младший инженер-технолог, работал в пищевой промышленности и нефтегазовом секторе, учился в Дипломатической академии МИД России, имеет степень магистра по европейской и международной безопасности в женевском Центре политики безопасности. Он работал советником посла Туркменистана в Москве и постпредом Туркменистана при ООН, занимал государственные должности в самой республике.

Ранее политолог Притчин посчитал, что Сердар Бердымухамедов продолжит курс предыдущих президентов Туркменистана — своего отца Гарбангулы Бердымухамедова и первого главы государства Сапармурата Ниязова.