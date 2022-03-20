Политолог рассказал о перспективах перемен в Туркменистане после выборов

Политолог Притчин считает, что после смены власти в Туркменистане сохранится текущий режим

После смены власти в Туркменистане серьезных перемен в управлении страной не произойдет. Новым президентом Туркменистана стал Сердар Бердымухамедов, и пока нет предпосылок для проведения управленческих реформ, рассказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Сердар Бердымухамедов продолжит курс предыдущих президентов Туркменистана — своего отца Гарбангулы Бердымухамедова и первого главы государства Сапармурата Ниязова. Решение Гарбангулы Бердымухамедова провести внеочередные выборы и передать управление страной связано с примером Казахстана и перспективами потерять власть, считает политолог. При этом он продолжит участвовать в политической жизни страны, считает политолог.

«По тому, в какой физической форме находится Гарбангулы Бердымухамедов никаких предпосылок, чтобы он ушел в тень, не видно. Вся политическая система Туркменистана, созданная им в последние 15 лет, заточена под него. Есть версия, что на него повлиял казахстанский пример, неудачный для его инициаторов. [Экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев в 2019 году выдвинул [нынешнего президента Казахстана Касыма Жомарта] Токаева в качестве своего преемника, рассчитывая, что тот будет продолжать в той же канве выстраивать его систему. Все прошло не по плану, январские события показали, что Токаев умеет проявлять инициативу и делать резкие шаги в отношении самого Назарбаева и его клана», — пояснил Станислав Притчин.

Кто такой Сердар?

О Сердаре Бердымухамедове стало известно в 2012 году, когда он приехал со своим отцом на избирательный участок. В 2016 году он был избран депутатом местного парламента. Согласно биографии, опубликованной местными СМИ, он родился 22 сентября 1981 года, женат и имеет четверых детей. По специальности он инженер-технолог, работал в пищевой промышленности и нефтегазовом секторе.

Также Бердымухамедов-младший учился в Дипломатической академии МИД России, имеет степень магистра по европейской и международной безопасности в женевском Центре политики безопасности. Он работал советником посла Туркменистана в Москве и постпредом Туркменистана при ООН, занимал государственные должности в самой республике.

«Серьезных предпосылок, чтобы в Туркменистане что-то серьезно поменялось, нет. Гарбангулы Бердымухамедов сохраняет за собой контрольный пакет влияния в стране, соответственно, он не заинтересован, чтобы что-то менялось. Про Сердара говорить сложнее — у него более богатый опыт, более широкое образование, он работал на разных должностях в Туркмении, но он, скорее всего, будет действовать в русле политики отца. С политической точки зрения сложно себе представить какой-то другой строй при такой жесткой вертикали власти», — объяснил Притчин.

Сложно представить, что у Бердымухамедова-младшего есть своя команда, потому что он слишком быстро передвигался из одной должности в другую, во-вторых, без кадрового резерва и сформированной вертикали власти будет сложно сформировать более-менее действующее правительство Станислав Притчин Политолог

Власть Аркадага и Туркменбаши

О проведении внеочередных президентских выборов в Туркменистане Гарбангулы Бердымухамедов сообщил 12 февраля. По его словам, пришло время дать дорогу молодым. Голосование прошло через месяц.

72,97 процента голосов набрал Сердар Бердымухамедов на президентских выборах в Туркменистане

Первым президентом Туркменистана был Сапармурат Ниязов, который находился у власти с 1985 по 2006 год. Он носил титул Туркменбаши, что в переводе с туркменского означает «глава туркмен». Глава государства строил культ самого себя с гигантскими позолоченными статуями. Ниязов написал «Рухнаму» («Книгу души» — прим. «Ленты.ру»), в которой говорилось, что туркмены являются изобретателями колеса, а также создателями Парфянской империи, 400 лет противостоявшей Древнему Риму. Издание изучалось как основной предмет в школах.

Ниязов умер в 2006 году от сердечного приступа, а его место занял Бердымухамедов, который тогда был министром здравоохранения. При этом по конституции он не должен был занимать этот пост. Новый президент начал проводить реформы, например, устранил контроль при пересечении административных границ внутри страны, отменил выездные визы, обещал обеспечить свободу слова СМИ. Однако демократические перемены быстро приостановились, Бердымухамедов стал придерживаться курса автократии. Он получил титул Аркадага, что в переводе с туркменского означает «покровитель». После ухода с поста президента он займет должность председателя верхней палаты парламента.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность главы государства 19 марта. После инаугурации он отправил правительство в отставку, как того требует конституция. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

