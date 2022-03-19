Правительство Туркмении ушло в отставку

Новый президент Туркмении Бердымухамедов отправил правительство в отставку

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в полном составе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Такой шаг был сделан в соответствии с конституцией. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Сын предыдущего лидера страны Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента 19 марта. На выборах он набрал 72,97 процента голосов избирателей и будет возглавлять Туркмению следующие восемь лет.