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Правительство Туркмении ушло в отставку

Новый президент Туркмении Бердымухамедов отправил правительство в отставку

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство страны в полном составе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Такой шаг был сделан в соответствии с конституцией. При этом министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Сын предыдущего лидера страны Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента 19 марта. На выборах он набрал 72,97 процента голосов избирателей и будет возглавлять Туркмению следующие восемь лет.

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Марина Совина
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