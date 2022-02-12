Президент Туркмении рассказал о принятии «непростого решения о себе»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о принятии «непростого решения о себе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Бердымухамедов напомнил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда, и заявил о намерении обсудить непростое решение о себе, к которому пришел. «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — отметил он.

В декабре прошлого года Бердымухамедов перенес дату празднования Дня туркменского алабая. Теперь национальный праздник в стране будут отмечать не в последнее воскресенье апреля, а в последнее воскресенье октября.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.