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Президент Туркмении рассказал о принятии «непростого решения о себе»

Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении обсудить непростое решение о себе
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о принятии «непростого решения о себе». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Бердымухамедов напомнил, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда, и заявил о намерении обсудить непростое решение о себе, к которому пришел. «Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — отметил он.

В декабре прошлого года Бердымухамедов перенес дату празднования Дня туркменского алабая. Теперь национальный праздник в стране будут отмечать не в последнее воскресенье апреля, а в последнее воскресенье октября.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

Марина Совина
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