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Президент Туркмении поручил избавить страну от курения в 2025 году

Президент Туркмении Бердымухамедов поручил сделать страну свободной от табака зоной в 2025
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил избавить страну от курения и сделать зоной, свободной от табака, в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на русскоязычную газету правительства «Нейтральный Туркменистан».

Соответствующую национальную программу на 2022-2025 годы, План мероприятий по ее реализации и состав Межведомственной комиссии глава государства утвердил на заседании правительства.

«Новая программа нацелена на формирование национальных стандартов по определению статуса страны, свободной от табака, укрепление борьбы с табаком путем осуществления особого контроля над реализацией политики и исполнением законов в этой области, повышение осведомленности населения, в первую очередь молодежи, о негативном последствии табакокурения», — отмечает газета.

Кроме того Туркмения лидирует в борьбе с курением в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения благодаря принятию соответствующего закона и продолжает работу в этом направлении, подчеркнули на заседании правительства.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что в России для борьбы с курением можно, как это сделано в других странах, ввести унифицированные пачки для табачных изделий. Он также предложил доработать антитабачное законодательство.

Марина Совина
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