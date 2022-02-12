В Госдуме предложили новый метод борьбы с курением

В России для борьбы с курением можно, как это сделано в других странах, ввести унифицированные пачки для табачных изделий. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, пишет Ura.ru.

«Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — рассказал о новом методе Хамзаев.

Он считает, что в России нужно дорабатывать антитабачное законодательство, так как в последний раз меры по борьбе с курением были приняты десять лет назад. Депутат назвал большой дискуссией вопрос выбора конкретных изменений в антитабачные нормативы.

Ранее Хамзаев предложил ввести специальный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. Депутат в обращении к главе Минздрава напомнил, что сейчас в России существует запрет на курение на отдельных территориях, за который грозит штраф.