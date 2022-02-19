Президента Туркмении наградили отличительным знаком «Искусный дипломат»
Президент Бердымухамедов награжден отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана»
Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана». Такое постановление принял Меджлис, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Президент награжден в честь Дня дипломатических работников страны (18 февраля), за вклад в укрепление независимости и нейтралитета, миролюбивую внешнюю политику и защиту государственных интересов.
Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта.
Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.