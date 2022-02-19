Президента Туркмении наградили отличительным знаком «Искусный дипломат»

Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана». Такое постановление принял Меджлис, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Президент награжден в честь Дня дипломатических работников страны (18 февраля), за вклад в укрепление независимости и нейтралитета, миролюбивую внешнюю политику и защиту государственных интересов.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.