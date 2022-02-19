Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президента Туркмении наградили отличительным знаком «Искусный дипломат»

Президент Бердымухамедов награжден отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана»
Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова наградили отличительным знаком «Искусный дипломат Туркменистана». Такое постановление принял Меджлис, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Президент награжден в честь Дня дипломатических работников страны (18 февраля), за вклад в укрепление независимости и нейтралитета, миролюбивую внешнюю политику и защиту государственных интересов.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ростовской области выделили пять миллиардов рублей для беженцев из Донбасса
Президента Туркмении наградили отличительным знаком «Искусный дипломат»
Аналитики дали прогноз по ценам на газ в Европе в 2022 году
Посол России заявил о попытках США оказать давление на Москву
Раскрыта главная загадка египетских пирамид
Фигура российской гимнастки в купальнике восхитила фанатов
Посол России ответил на заявления США о «неминуемом вторжении» на Украину
Врач назвал россиянам распространенные причины отеков
Число жертв сильнейшего паводка в Бразилии превысило 130
Россияне восхитились видом из московского двора-колодца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.