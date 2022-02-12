В Туркмении пройдут выборы после решения президента «дать дорогу молодым»

В Туркмении 12 марта пройдут внеочередные выборы президента. Об этом заявил помощник председателя туркменского Центризбиркома (ЦИК) Безирген Караев, его цитирует РИА Новости.

«В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта», — сообщил представитель ЦИК.

Накануне в пятницу, 11 февраля, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что решил дать дорогу молодым и современным руководителям, которые воспитаны в духовной среде. Нынешний президент занимает свой пост с 2007 года.

Выборы президента в Туркмении последний раз состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны пройти в 2024-м.

Ранее вероятность досрочных выборов президента Белоруссии оценил Александр Лукашенко. По его словам, после референдума о внесении изменений в белорусскую Конституцию будут вновь проведены выборы всех органов власти, в частности парламента и Всебелорусского собрания. Президент не исключил проведение досрочных выборов главы государства.