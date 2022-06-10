Российский чиновник уволился после обвинений в осквернении православной могилы

В Татарстане уволился глава района, где дважды спилили крест на могиле

Глава Актанышского района Республики Татарстан Энгель Фаттахов уволился после обвинений в повторном осквернении могилы местного жителя Виктора Смирнова, с которой дважды за полгода спилили православный крест. Видео с последствиями действий вандалов опубликовал паблик «Что случилось? | Казань | Татарстан» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых родственниками умершего мужчины, виден спиленный крест, а также раскиданные вокруг могилы венки и фото Смирнова со сломанной рамкой. Снимающая видео девушка обвинила Фаттахова в том, что он не провел должной работы с населением, из-за чего в Актанышском районе продолжилось притеснение православных. «Это ваша [Фаттахова] вина. Это последствие вашей политики. Мы обвиняем вас!», — заявила она.

После публикации видео Фаттахов попросил прощения у родственников Смирнова за то, что не смог предотвратить повторного нападения вандалов, а также объявил об уходе с поста главы района. «Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку», — заявил чиновник в обращении, размещенном на сайте муниципалитета.

О первом осквернении могилы Виктора Смирнова стало известно в декабре 2021 года. Тогда местные жители спилили крест, несмотря на то, что кладбище было общественное, а не мусульманское. Свояченица умершего мужчины позже рассказала, что участковый «настойчиво рекомендовал» перезахоронить покойного, однако семья отказалась.

История получила большой общественный резонанс. Глава Татарстана Рустам Минниханов обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение Фаттахову. «Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию», — заявил он.

29 декабря стало известно об увольнении заместителя Фаттахова Райхан Галимяновой, которая убеждала русскую семью не ставить заново крест, чтобы не злить мусульман. «У нас самый чистый татарский район, мы хотим сохранить татарскость, поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви», — говорит чиновница на аудиозаписи встречи с семьей Смирнова.