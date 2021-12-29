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Отговаривавшая от установки креста на могиле татарстанская чиновница уволилась

Убеждавшая не ставить крест на могиле ради сохранения «татарскости» чиновница уволилась
Райхан Галимянова

Райхан Галимянова. Фото: @rayhangalimyanova

Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова, убеждавшая русскую семью воздержаться от установки креста на могиле родственника, умершего после коронавируса, уволилась. Местные депутаты уже утвердили данное решение, сообщает в среду, 29 декабря, издание «Подъем».

Об инциденте, который произошел в селе Актаныш, стало известно в середине декабря. Мужчина умер в сентябре 2021 года. Когда его решили похоронить, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест. Несмотря на то что кладбище не мусульманское, он предполагал, что местные крест снесут. В итоге, так и получилось, при этом, людей, спиливших деревянный крест, не нашли.

После этого родственники обратились за помощью в администрацию района, однако Галимянова рекомендовала не ставить крест заново, чтобы не злить мусульман. В сети была опубликована аудиозапись встречи, на которой чиновница говорила, что «у нас самый чистый татарский район, мы хотим сохранить татарскость, поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви». Позже она объяснила свои слова тем, что хотела уберечь близких умершего от травм из-за возможного повторения инцидента.

На данную информацию отреагировал глава региона Рустам Минниханов. Сообщалось, что он остался недоволен разъяснениями, которые ему были предоставлены местной администрацией, обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее. Он также поручил последнему обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи умершего.

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Игорь Дмитров
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