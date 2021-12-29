Отговаривавшая от установки креста на могиле татарстанская чиновница уволилась

Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова, убеждавшая русскую семью воздержаться от установки креста на могиле родственника, умершего после коронавируса, уволилась. Местные депутаты уже утвердили данное решение, сообщает в среду, 29 декабря, издание «Подъем».

Об инциденте, который произошел в селе Актаныш, стало известно в середине декабря. Мужчина умер в сентябре 2021 года. Когда его решили похоронить, смотритель кладбища заявил, что не рекомендует ставить на могиле крест. Несмотря на то что кладбище не мусульманское, он предполагал, что местные крест снесут. В итоге, так и получилось, при этом, людей, спиливших деревянный крест, не нашли.

После этого родственники обратились за помощью в администрацию района, однако Галимянова рекомендовала не ставить крест заново, чтобы не злить мусульман. В сети была опубликована аудиозапись встречи, на которой чиновница говорила, что «у нас самый чистый татарский район, мы хотим сохранить татарскость, поэтому мы не хотим, чтобы сюда приезжало много русских и здесь были церкви». Позже она объяснила свои слова тем, что хотела уберечь близких умершего от травм из-за возможного повторения инцидента.

На данную информацию отреагировал глава региона Рустам Минниханов. Сообщалось, что он остался недоволен разъяснениями, которые ему были предоставлены местной администрацией, обвинил чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову за несвоевременную реакцию на произошедшее. Он также поручил последнему обеспечить все работы по восстановлению могилы с учетом пожеланий семьи умершего.