Вахтовик объяснил подрыв медведя российскими рабочими

Вахтовик из Якутии заявил, что рабочие сами прикормили взорванного ими медведя

Якутские рабочие сами прикормили медведя из той же кастрюли, куда потом поместили шашку для его подрыва. Об этом заявил участник чата вахтовиков, где впервые появилось видео с убийством дикого животного, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа».

По его словам, прикормленное животное стало регулярно возвращаться к месту работы вахтовиков за новой порцией пищи. «Понятное дело, он стал часто приходить, пытаться лезть к людям, а у вахты оружия нет, вызывать егеря каждый раз — не навызываешься, а шашки всегда есть», — рассказал вахтовик.

Он также добавил, что рабочие снимали, как взрывают медведя, чтобы поделиться видео в чате с коллегами, после чего запись разошлась по сети.

По факту инцидента было возбуждено дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов»), согласно которой рабочим может грозить пять лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха.

Об убийстве животного якутскими вахтовиками с помощью взрывчатки стало известно 9 июня. Весь процесс они записали на видео. На кадрах видно, что рабочие активируют взрывное устройство, как только медведь оказывается возле кастрюли с приманкой.

В тот же день на убийство животного отреагировали Госдуме. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что это «не охота и не регулирование популяции, а преступление», совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Надо посадить их, пока они еще кого-нибудь не взорвали», — заключил он.