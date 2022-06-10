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Вахтовик объяснил подрыв медведя российскими рабочими

Вахтовик из Якутии заявил, что рабочие сами прикормили взорванного ими медведя

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Якутские рабочие сами прикормили медведя из той же кастрюли, куда потом поместили шашку для его подрыва. Об этом заявил участник чата вахтовиков, где впервые появилось видео с убийством дикого животного, сообщает Telegram-канал «ГлавМедиа».

По его словам, прикормленное животное стало регулярно возвращаться к месту работы вахтовиков за новой порцией пищи. «Понятное дело, он стал часто приходить, пытаться лезть к людям, а у вахты оружия нет, вызывать егеря каждый раз — не навызываешься, а шашки всегда есть», — рассказал вахтовик.

Он также добавил, что рабочие снимали, как взрывают медведя, чтобы поделиться видео в чате с коллегами, после чего запись разошлась по сети.

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По факту инцидента было возбуждено дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животным группой лиц, по предварительному сговору, с применением садистских методов»), согласно которой рабочим может грозить пять лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Саха.

Об убийстве животного якутскими вахтовиками с помощью взрывчатки стало известно 9 июня. Весь процесс они записали на видео. На кадрах видно, что рабочие активируют взрывное устройство, как только медведь оказывается возле кастрюли с приманкой.

В тот же день на убийство животного отреагировали Госдуме. Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов заявил, что это «не охота и не регулирование популяции, а преступление», совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Надо посадить их, пока они еще кого-нибудь не взорвали», — заключил он.

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Константин Лысяков
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