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«Акт Родченкова» впервые использовали для дисквалификации спортсмена

Ямайскую легкоатлетку Сабину Аллен дисквалифицировали из-за «акта Родченкова»

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Ямайская прыгунья Сабина Аллен стала первой спортсменкой, для дисквалификации которой был использован «акт Родченкова». Об этом сообщает Inside The Games.

Аллен была скомпрометирована связью с врачом-терапевтом Эриком Лирой, которого в США обвинили в распространении допинга в соответствии с «актом Родченкова». Расследование показало сотрудничетство легкоатлетки с врачом. Информация была передана Антидопинговому агентству США (USADA).

В мае 2021-го Аллен одержала победу на турнире в тройном прыжке в Калифорнии. В допинг-пробе ямайской спортсменки после состязаний были обнаружены следы двух запрещенных прераратов. Аллен была дисквалифицирована на четыре года.

5 декабря 2020 года «акт Родченкова» подписал тогдашний президент США Дональд Трамп. Закон был принят сенатом Конгресса США в ноябре того же года. «Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американских спортсменов.

Николай Костюков
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