«Акт Родченкова» впервые использовали для дисквалификации спортсмена
Ямайская прыгунья Сабина Аллен стала первой спортсменкой, для дисквалификации которой был использован «акт Родченкова». Об этом сообщает Inside The Games.
Аллен была скомпрометирована связью с врачом-терапевтом Эриком Лирой, которого в США обвинили в распространении допинга в соответствии с «актом Родченкова». Расследование показало сотрудничетство легкоатлетки с врачом. Информация была передана Антидопинговому агентству США (USADA).
В мае 2021-го Аллен одержала победу на турнире в тройном прыжке в Калифорнии. В допинг-пробе ямайской спортсменки после состязаний были обнаружены следы двух запрещенных прераратов. Аллен была дисквалифицирована на четыре года.
5 декабря 2020 года «акт Родченкова» подписал тогдашний президент США Дональд Трамп. Закон был принят сенатом Конгресса США в ноябре того же года. «Акт Родченкова» предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американских спортсменов.