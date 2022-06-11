В российском «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»

«Биг Тейсти», убранный из меню российского «Макдоналдса», заменят бургером «Биг Гранд»

В российском «Макдоналдсе» вместо убранного из меню «Биг Тейсти» посетителям предложат бургер «Биг Гранд». О том, что для популярного блюда нашли замену, сообщил Telegram-канал Mash.

Новый бургер будет меньше и при этом дороже своего аналога — 289 рублей против 268 рублей. Кроме того, из рецептуры блюда пришлось убрать оригинальный соус «Биг Тейсти». В состав бургера войдут булки, мясо в пропорции четыре к одному, сыр чеддер, салат, помидор, лук, кетчуп, а также соус гриль.

Ранее стало известно о других изменениях в меню российского «Макдоналдса». Из него убрали блюда, названия которых отсылали к американской сети. Например, вместо «Чикен Макнаггетс» в российской версии появятся просто «Наггетсы».

12 июня в Москве и Подмосковье откроются первые 15 «Макдоналдсов» после перезапуска сети под новым брендом в России. Карта с адресами этих точек доступна на сервисе «Яндекс.Карты».

16 мая компания «Макдоналдс», проработавшая в России 30 лет, объявила об окончательном уходе из страны и продаже всех торговых точек. 19 мая определился новый владелец российской сети ресторанов — им стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. По словам бизнесмена, в России к перезапуску готовы 840 точек «Макдоналдса».