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Глава UFC отреагировал на вопросы Нурмагомедова о Махачеве

Президент UFC Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов надоел с вопросами об Исламе Махачеве

Фото: Gary A. Vasquez

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт резко отреагировал на вопросы Хабиба Нурмагомедова об Исламе Махачеве. Интервью с главой промоушена опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

«Он [Нурмагомедов] говорит, что я прочитал сообщение, и ничего ему не ответил? Да, это так, но здесь нет ничего личного. Они с Али [Абдель-Азизом, менеджером Нурмагомедова] надоели мне с вопросами об Исламе Махачеве», — заявил глава UFC. Уайт подчеркнул, что у него нет для них ответа.

Ранее Уайт сделал заявление о следующем сопернике Махачева. Он рассказал, что хочет организовать поединок между россиянином и американцем Бенеилом Дариушем.

17 мая Махачев потребовал проведения титульного поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой. С этой просьбой к главе UFC также обращался Нурмагомедов. О желании организовать такой бой говорил и сам Уайт.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. Всего на счету 30-летнего спортсмена 22 победы при одном поражении в ММА.

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Дарья Коршунова
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