Глава UFC сделал заявление о следующем сопернике Махачева

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хочет организовать поединок между Махачевым и Дариушем

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сделал заявление о следующем сопернике российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева. Интервью с главой промоушена опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Уайт рассказал, что хочет организовать поединок между Махачевым и американцем Бенеилом Дариушем. Он добавил, что окончательное решение на данный момент не принято.

Махачев и Дариуш должны были встретиться в октагоне 27 февраля. Однако американец получил травму и был вынужден отказаться от боя. Его заменил американец Бобби Грин, которого Махачев нокаутировал в первом раунде.

Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. Всего на счету 30-летнего спортсмена 22 победы при одном поражении в ММА. На счету Дариуша 24 победы при четырех поражениях. Еще один поединок закончился ничьей.