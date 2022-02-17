Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Наполи
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Олимпиакос
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Соперник Махачева получил травму и снялся с боя

Соперник россиянина Ислама Махачева Дариуш снялся с боя в UFC, его заменит Бобби Грин

Фото: @beneildariush

У российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева сменился соперник в ближайшем поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в Twitter сообщил журналист Бретт Окамото.

Американец Бенеил Дариуш получил травму лодыжки и не сможет принять участие в главном бою турнира UFC Fight Night 202. По информации источника, в поединке 26 февраля его заменит 35-летний Бобби Грин.

Грин идет на серии из двух побед. Ранее американец нокаутировал Эла Яквинту и выиграл у Насрата Хакпараста единогласным решением судей на турнире UFC 271. Всего на его счету 29 побед при 12 поражениях, один поединок завершился ничьей.

Махачев успешно выступает под эгидой UFC. На его счету девять побед подряд. Единственное поражение в рамках промоушена он потерпел в октябре 2015-го, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
Абрамович вывел свой главный актив из офшора
Европейцы начали скупать автомобили Lada
Стало известно о планах Украины высадить морской десант в ДНР
Путин призвал незамедлительно высылать мигрантов за экстремизм
Поднявшийся над российским посольством в Киеве дым сняли на видео
Путин призвал защищать права граждан в связи с расширением прав полицейских
В российском регионе семь человек отравились угарным газом
Зеленский предложил Путину провести переговоры в любом формате
Распыливший в лицо пенсионерке баллончик депутат Закускин подарил ей цветы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.