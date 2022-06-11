МИД Чехии подтвердил гибель воевавшего на стороне Украины гражданина республики

Глава МИД Чехии подтвердил гибель чешского гражданина, воевавшего на стороне Украины

В боях с союзными силами России и ЛДНР на стороне Вооруженных сил Украины погиб гражданин Чешской республики. С таким подтверждением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает ТАСС.

«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», — заявил чешский министр. Чешские СМИ сообщили, что на стороне ВСУ воевал и 10 июня погиб житель чешского города Тржебич Михале Й.

9 мая стало известно, что на востоке Украины погиб 55-летний голландский наемник, который ранее служил в рядах иностранного легиона ВСУ. По данным СМИ, 4 мая голландец погиб в ходе артиллерийского обстрела в Харьковской области. Отмечается, что это первый случай гибели гражданина Нидерландов в ходе конфликта.