Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Чехии подтвердил гибель воевавшего на стороне Украины гражданина республики

Глава МИД Чехии подтвердил гибель чешского гражданина, воевавшего на стороне Украины

фото: Reuters

В боях с союзными силами России и ЛДНР на стороне Вооруженных сил Украины погиб гражданин Чешской республики. С таким подтверждением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает ТАСС.

«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», — заявил чешский министр. Чешские СМИ сообщили, что на стороне ВСУ воевал и 10 июня погиб житель чешского города Тржебич Михале Й.

9 мая стало известно, что на востоке Украины погиб 55-летний голландский наемник, который ранее служил в рядах иностранного легиона ВСУ. По данным СМИ, 4 мая голландец погиб в ходе артиллерийского обстрела в Харьковской области. Отмечается, что это первый случай гибели гражданина Нидерландов в ходе конфликта.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
«Большую восьмерку» Володина оценили
Представитель Зеленского ответил на упреки Байдена в адрес президента Украины
Бузова назвала неожиданное качество идеального бойфренда
Названы возможные сроки оглашения позиции ЕК по вступлению Украины в ЕС
В московском метро пройдет концерт джазовой музыки
МИД Чехии подтвердил гибель воевавшего на стороне Украины гражданина республики
Приостановившие контракты легионеры вернулись в клуб РПЛ
Экс-депутата от ЛДПР Мамонова нашли мертвым в Москве
Диетолог назвала способ отличить полезный арбуз от нитратного
В обновленном «Макдоналдсе» появится замена «Биг Тейсти»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.