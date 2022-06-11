Жителям Херсонской области пообещали списание долгов

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов пообещал списание банковских долгов жителям области

Для жителей Херсонской области будут списаны долги перед банковскими и коммунальными организациями Украины. Об этом заявил во время своего видеообращения заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Все долги, которые остались у вас после коллекторов и украинских банков, будут вам списаны. Тарифы, которые стоят под большим вопросом, обойдем стороной, и с июля начнем новую тарифную учетную форму», — заверил замглавы ВГА Херсонской области.

В том же обращении Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что в регионе сейчас идет «четкая интеграция» в Россию. Стремоусов заявил, что президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко были предателями Украины и разворовывали страну.