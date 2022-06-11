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В Херсонской области заявили о невозвращении в состав Украины

Замглавы ВГА Херсонской области заявил, что регион никогда не вернется в состав Украины

Фото: РИА Новости

Херсонская область никогда не вернется в состав Украины. Об этом в субботу, 11 июня, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Мы никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как [нынешний президент Владимир] Зеленский, [бывший президент Петр] Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», — сказал замглавы ВГА. Он также отметил, что в регионе сейчас идет «четкая интеграция» в Россию.

Ранее власти Херсона оценили время пребывания Крыма в составе Украины. Помимо этого, замглавы военно-гражданской администрации региона предсказал снятие в перспективе границ области с Крымом. Стремоусову также стало известно о планах возобновить железнодорожное сообщение региона с Крымом, прерванное еще в 2014-м.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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