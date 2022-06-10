В Херсонской области предсказали снятие границ с Крымом
Замглавы ВГА Херсонской области предсказал снятие границ между регионом и Крымом
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов предсказал снятие в перспективе границ между регионом и Крымом. Об этом он высказался в эфире программы «Соловьев.Live».
Замглавы ВГА заявил о расширении границ между Херсонской областью и Крымом и предположил, что возможное их снятие в будущем поспособствует вывозу зерна из региона не только в Россию, но и в другие государства.
Стремоусов также добавил, что 20 июня в области начнется уборка урожая, которая позволит дать «очень большое количество зерна».
Ранее замглавы херсонской ВГА сообщил о планах запустить прерванное восемь лет назад железнодорожное сообщение с Крымом. По его словам, оно может заработать после стабилизации ситуации в регионе.