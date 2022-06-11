Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам

МВД Турции приняло решение ограничить выдачу вида на жительство иностранцам

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Турция приняла решение ограничить выдачу иностранцам вида на жительство. Об этом сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

Как отметил госчиновник, с 1 июля 2022 года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20 процентов иностранцев. Около 1,2 тысяч жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется людей, который ищут убежища в Турции.

Кроме того, министр рассказал о пресечении нелегальной миграции. «Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — заявил Сулейман Сойлу. Он также подчеркнул, что строительство стен на границах предотвратило попадание в Турцию 8 миллионов нелегальных мигрантов.

24 мая стало известно, что по итогам апреля 2022 года россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции — они приобрели более 1,1 тысячи объектов. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Названы возможные сроки оглашения позиции ЕК по вступлению Украины в ЕС
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР найден мертвым в Москве
Детям до семи лет разрешили бесплатно ездить в электричках
В Европе призвали Украину приложить больше усилий для реформирования страны
«Реал» усилился футболистом сборной Франции
Sony выпустит в прокат обновленный фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
В российском городе легкомоторный самолет перевернулся на воде
Диетолог Соломатина раскрыла признаки опасного для здоровья арбуза
В США столкнулись с дефицитом товаров для женской гигиены
Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.